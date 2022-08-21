Abdioğulları Turpak'ı tercih etti!

Taşıt tanıma ve otomasyon sistemlerinde önemli şirketlerden Turpak, işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. Son yapılan işbirliği çerçevesinde Turpak, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. A.Ş.’nin de tercihi oldu. Teknoloji ve enerji tasarrufu alanında yaptığı yatırımları her geçen artıran Abdioğulları Plastik ve Ambalaj A.Ş., 100'den fazla araç ve ekipman filosunun ikmal gerçekleştirdiği akaryakıt ikmal istasyonunu revize ederken, aynı zamanda Turpak taşıt tanıma sistemleriyle akaryakıt ikmallerini ve maliyetlerini mutlak kontrol altına almış oldu.