Taşıt tanıma ve otomasyon sistemlerinde önemli şirketlerden Turpak, işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. Son yapılan işbirliği çerçevesinde Turpak, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. A.Ş.’nin de tercihi oldu. Teknoloji ve enerji tasarrufu alanında yaptığı yatırımları her geçen artıran Abdioğulları Plastik ve Ambalaj A.Ş., 100'den fazla araç ve ekipman filosunun ikmal gerçekleştirdiği akaryakıt ikmal istasyonunu revize ederken, aynı zamanda Turpak taşıt tanıma sistemleriyle akaryakıt ikmallerini ve maliyetlerini mutlak kontrol altına almış oldu.
21 Ağu 2022 - 15:03- Ekonomi Güncelleme: 21 Ağu 2022 - 15:04
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti!
Taşıt tanıma ve otomasyon sistemlerinde önemli şirketlerden Turpak, işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. Son yapılan işbirliği çerçevesinde Turpa...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.