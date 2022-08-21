21 Ağu 2022 - 15:03- Ekonomi G: 21 Ağu 2022 - 15:04

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden...
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor mask

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Tarım Bakanı Kirişci, Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
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21 Ağu 2022 - 15:03 - Ekonomi

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