Mücevher sektörünün temmuz ayında ihracatı 371 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk yedi ayında toplam 3 milyar 68 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 4.5 oldu. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, “Yedi aylık rakamlara baktığımızda, Türkiye’de ihracatta büyümesi en hızlı sektörler arasında yer alan mücevher sektörünün büyüme ivmesini devam ettirdiğini görüyoruz” dedi.
21 Ağu 2022 - 15:04- Ekonomi Güncelleme: 21 Ağu 2022 - 15:05
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı
Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ve dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan sektör raporunu yayınladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.