21 Ağu 2022 - 15:04- Ekonomi G: 21 Ağu 2022 - 15:05

Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ve dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan sektör raporunu yayınladı.

Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı mask

Mücevher sektörünün temmuz ayında ihracatı 371 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk yedi ayında toplam 3 milyar 68 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 4.5 oldu. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, “Yedi aylık rakamlara baktığımızda, Türkiye’de ihracatta büyümesi en hızlı sektörler arasında yer alan mücevher sektörünün büyüme ivmesini devam ettirdiğini görüyoruz” dedi.
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21 Ağu 2022 - 15:04 - Ekonomi

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