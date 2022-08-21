Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı

Mücevher sektörünün temmuz ayında ihracatı 371 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk yedi ayında toplam 3 milyar 68 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 4.5 oldu. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, “Yedi aylık rakamlara baktığımızda, Türkiye’de ihracatta büyümesi en hızlı sektörler arasında yer alan mücevher sektörünün büyüme ivmesini devam ettirdiğini görüyoruz” dedi.