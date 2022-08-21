21 Ağu 2022 - 15:05- Ekonomi G: 21 Ağu 2022 - 15:06

Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı

Turkcell Grubu, büyümesini hızlandırarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46,0 artışla 12,5 milyar TL gelir elde etti  

Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı mask

Güçlü operayonel performansını sürdüren Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı. Turkcell, bu sayede 2019 yılında başlattığı ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefini 2021 yılında olduğu gibi yine ilk 6 ayda aşmayı başardı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştı.

21 Ağu 2022 - 15:05 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.782 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kredi kartında metal dönemi mask
Kredi kartında metal dönemi
Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira mask
Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı mask
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı
Yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aştı mask
Yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aştı
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı mask
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti! mask
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL