Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı

Güçlü operayonel performansını sürdüren Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı. Turkcell, bu sayede 2019 yılında başlattığı ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefini 2021 yılında olduğu gibi yine ilk 6 ayda aşmayı başardı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştı.