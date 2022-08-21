Güçlü operayonel performansını sürdüren Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı. Turkcell, bu sayede 2019 yılında başlattığı ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefini 2021 yılında olduğu gibi yine ilk 6 ayda aşmayı başardı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştı.
21 Ağu 2022 - 15:05- Ekonomi Güncelleme: 21 Ağu 2022 - 15:06
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı
Turkcell Grubu, büyümesini hızlandırarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46,0 artışla 12,5 milyar TL gelir elde etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.