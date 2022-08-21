Kredi kartında metal dönemi

Vakıfbank Bireysel, Mevduat Pazarlama ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, yeni kart hakkında şu bilgileri verdi: “Vakıfbank olarak yenilikçi bankacılık anlayışımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üst segment müşterilerimizin beklentilerini karşılamak üzere Platinum Plus Metal Kart’ı devreye aldık. 16 gram ağırlığında paslanmaz çelik alaşımı ile kullanıcılarına özel bir his verirken, sahip olduğu teknoloji donanımı ile tüm yeni nesil ödeme ve güvenlik özelliklerini destekleyen kartımız aynı zamanda 4 kat daha değerli Worldpuan kullandırma özelliği ile sektörümüzde öncü olma niteliği taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam edeceğiz.”