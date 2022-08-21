21 Ağu 2022 - 15:06- Ekonomi G: 21 Ağu 2022 - 15:07

Kredi kartında metal dönemi

Vakıfbank, Mastercard işbirliğiyle ‘Platinum Plus Metal Kart’ı kullanıma sunduğunu duyurdu.

Kredi kartında metal dönemi mask

Vakıfbank Bireysel, Mevduat Pazarlama ve Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, yeni kart hakkında şu bilgileri verdi: “Vakıfbank olarak yenilikçi bankacılık anlayışımızla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üst segment müşterilerimizin beklentilerini karşılamak üzere Platinum Plus Metal Kart’ı devreye aldık. 16 gram ağırlığında paslanmaz çelik alaşımı ile kullanıcılarına özel bir his verirken, sahip olduğu teknoloji donanımı ile tüm yeni nesil ödeme ve güvenlik özelliklerini destekleyen kartımız aynı zamanda 4 kat daha değerli Worldpuan kullandırma özelliği ile sektörümüzde öncü olma niteliği taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam edeceğiz.”
# bir, ile

21 Ağu 2022 - 15:06 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.782 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kredi kartında metal dönemi mask
Kredi kartında metal dönemi
Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira mask
Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı mask
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı
Yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aştı mask
Yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aştı
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı mask
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti! mask
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL