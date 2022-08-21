Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira

Alarko Holding, 2022 yılı ikinci çeyrek net karını 3.3 milyar TL olarak açıkladı. Holding, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre holding, konsolide bazda, satış karını 30 katın üzerinde bir büyüme ile 3.3 milyar TL’ye ulaştırdı. Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:
BÜYÜMENİN ÖNEMİ
“Yıla çok güçlü bir başlangıç yapmamızın akabinde, bu çeyrekte de beklentilerimizin üzerinde sonuçlar elde ettik. Son 6 çeyrektir konsolide karımızı sürekli artırmayı başardık. Özellikle büyümenin ivme kazanması beni daha da tatmin etti. Her ne kadar zorlu faaliyet ortamı devam etse bile, çeşitlendirilmiş iş kollarımız, üstün icra kabiliyetimiz, etkin finans politikalarımız ve dijitalleşme stratejimiz ile başarılı operasyonel ve finansal sonuçlara imza attık.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.