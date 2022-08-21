Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira

Alarko Holding, 2022 yılı ikinci çeyrek net karını 3.3 milyar TL olarak açıkladı. Holding, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre holding, konsolide bazda, satış karını 30 katın üzerinde bir büyüme ile 3.3 milyar TL’ye ulaştırdı. Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:

BÜYÜMENİN ÖNEMİ

“Yıla çok güçlü bir başlangıç yapmamızın akabinde, bu çeyrekte de beklentilerimizin üzerinde sonuçlar elde ettik. Son 6 çeyrektir konsolide karımızı sürekli artırmayı başardık. Özellikle büyümenin ivme kazanması beni daha da tatmin etti. Her ne kadar zorlu faaliyet ortamı devam etse bile, çeşitlendirilmiş iş kollarımız, üstün icra kabiliyetimiz, etkin finans politikalarımız ve dijitalleşme stratejimiz ile başarılı operasyonel ve finansal sonuçlara imza attık.”