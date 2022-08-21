21 Ağu 2022 - 15:07- Ekonomi G: 21 Ağu 2022 - 15:08

Girişimci kadınlara TT’den hibe desteği

Türk Telekom’un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen projeyle dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor.

İŞLETME VE MARKA GELİŞTİRME

Dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme eğitimine katılarak hibe ve mentorluk programına başvuru hakkı kazanan girişimci kadınlardan ön elemeyi geçen 20 katılımcı, 2 hafta sürecek ‘İşletme ve Marka Geliştirme’ eğitimlerinden yararlanabilecek. Final mülakatını başarıyla geçen 10 kadın ise iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

DİJİTALDE HAYAT KOLAY

Dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 8 bin kadına ulaşılan ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile yeni dönemde 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlenirken, kayıtlar www.turkiyeyedeger.com.tr adresine e-posta göndererek yapılabiliyor.
# ile, eğitim

21 Ağu 2022 - 15:07 - Ekonomi

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