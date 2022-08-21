Özel yurtlara % 70 zam yapılacak

Üniversiteyi kazanan öğrenciler, 22-26 Ağustos arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemleriyle beraber yurt telaşı sürecine de girdi. Artan maliyetler, kiradan faturalara kadar yansıyan zamlar birçok kalemi etkilerken özel öğrenci yurtları da bu maliyetleri fiyatlarına yansıttı. Birçok ilde özel yurtlara yüzde 100 civarında zam yapılırken ilimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ni kazanan ve devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler özel yurtlarla görüşmeye başladı.

DEVLET YURDU KAPASİTESİ 17 BİN, ÖZEL YURT 5 BİN

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenci sayının 65 bin civarında olacağı, yeni öğrenci affıyla kaybedilen öğrencilerin önemli bir bölümü yeniden kayıt yaptırırsa KOÜ’deki öğrenci nüfusu yeniden 80 bine yaklaşacağını daha önce gazetemiz duyurmuştu. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, 2022 yılı mart ayında yaptığı basın toplantısında üniversitenin toplam 9 bin 335 öğrencisi olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Kocaeli’de devlet yurdu 17 bin 122, özel öğrenci yurdu ise 5 bin öğrenci olarak açıklandı. Üniversitelerin öğrenci sayıları kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

“DERNEK OLARAK ZAMMI YÜZDE 70’LERDE TUTTUK”

Kocaeli’de toplamda 5 bin öğrenci kapasitesine sahip özel yurtlarda geçtiğimiz yıl ortalama 4 kişilik odada bir öğrenci aylık 1450 TL’ye kalırken bu sene rakam aylık 2 bin 500 TL oldu. İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, özel öğrenci yurt fiyatlarıyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Tüm illerde özel yurtlara yüzde 100’lere varan zam geldi. Kocaeli’de dernek olarak bu zammı yüzde 70’lerde tuttuk. Diğer illeri arayarak fiyat aldığınız zaman Kocaeli’nin gayet makul olduğunu göreceksiniz. Diğer illerden gelen aileler buranın fiyatlarına şaşırıyorlar. 4 kişilik odalar aylık 2 bin 500 yıllık ise 25 bin 000 TL civarında” dedi.

KENDİMİZDEN ÖDÜN VERDİK

Diğer illere göre Kocaeli’nin çok daha uygun olduğunu belirten Şenses, “Diğer illerde aylık 4 bin, İstanbul’da 5-6 bin TL seviyesinde. Yüzde 100 zam yapsaydık aylık 3 buçuk-4 bin TL’lerden başlayacaktı. Biz aileleri düşünerek, kendimizden ödün vererek böyle bir sınırlama yaptık. Asgari ücretliler de çocuğunu özel yurtlara gönderebilsin dedik. Yurtlara yüzde 100 zam yapsak bile yurtların kazanabilmesi için daha fazlası olması lazım” dedi. Kahvaltı veriyoruz, akşam yemeği veriyoruz. Doğalgaz, kira vs. her şeye zam geldi. Yurduna göre değişiyor ama taban fiyatımız yıllık 25 bin TL. Tek kişilik odalarda 5-6 bine çıkıyor. Tek kişilik oda ortalama 50 bin TL ama bu rakama başka illerde 4 kişilik oda bulabiliyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

“DEVLETİN YETİŞEMEDİĞİ YERLERDE TAŞERONLUK YAPIYORUZ”

Özel yurtların sıkıntısını da anlatan Şenses, “Tüm Türkiye genelinde özel yurtlar olarak sıkıntımız, devletimizden hiçbir yardım alamayışımız. Devletimizin yetişemediği yerlerde taşeronluk yapıyoruz. Bizde okuyan öğrencilere gereken katkı sağlansa zaten yurt problem ortadan kalkacak. Devletin 750 bin yurt kapasitesi bizimle 1 milyon olacak. Bu konuda çalışma yapılıyor diye duyuyoruz. Katkı olmadığı zamanda öğrenci kaçak barınmalara gitmeye başlıyor. Ama orada da mağdur oluyor. Kaçak yerlerle mücadele edilmesi için bizim yerlerimize yardım edilmesi lazım. Kaçak pansiyonlara gidiyor öğrenciler, biz yardım alabilsek aileler daha rahat olacak. Gençlik Spor Bakanlığı her şeyimizi denetliyor; kafamıza buyruk değiliz. Sadece denetleniyoruz; hiçbir yardım almıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZE VERMEYİN PARA, ÖĞRENCİYE VERİN”

Devlet yardımını vurgulayan Şenses, “Bize de verin demiyoruz bu parayı; öğrenciye verin. Vakıf yurtlarına ne veriliyorsa bize de verilsin öğrenciler rahat olsun. Özel yurtların hiçbir yerle hiçbir bağlantısı yok. Sosyal devlet anlayışında herkese eşit muamele yapılması lazım. Bize vermeyin para, öğrenciye verin. Hükümet yetkilileri çalışma yapılıyor diye biliyoruz; yıllardır anlatıldı ama bir çözüm bekliyoruz. Şimdi yığılma olacaktır. KYK’larda ne kadar yer var? Allah bütün ailelere kolaylık versin öğrenci okutanın işi zor” dedi.

“KOCAELİ’DE 50 TANE ÖZEL YURTTAN 25 CİVARINDA KALDI”

Maliyetler nedeniyle Kocaeli’de kapatan yurtların olduğunu belirten Şenses, “Ben başladığımda Kocaeli’de 50 tane özel yurt vardı; şimdi 25 civarında. 4-5 senede neredeyse yarısı kapandı. Çünkü direnemiyorlar; zamlara yetişemiyorlar” dedi. Doluluk ile ilgili Şenses şu anda doluluğun olmadığını, kesin kayıt tarihlerinde kayıtların başlayacağını belirtti.