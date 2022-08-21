21 Ağu 2022 - 15:16- Spor G: 21 Ağu 2022 - 15:18

Hürriyet: Ayazma’da bulunan tek spor alanının yıkılması bürokratik faciadır

112 ambulans istasyonu yapılmak üzere yıkımına başlanan Ali Balkaya Spor Tesisleri ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ayazma Mahallemizde bulunan ve vatandaşlarımızın ücretsiz şekilde yararlandığı Ali Balkaya Spor Tesisi’nin yıkılması tamamen bürokratik bir faciadır” dedi
Hürriyet: Ayazma’da bulunan tek spor alanının yıkılması bürokratik faciadır mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ayazma Mahallesi’nde yer alan ve gençlerin vakit geçirdiği tek spor tesisi olan Ali Balkaya Spor Tesisi’nin, sağlık tesisi yapılmak üzere yıkımı başladı. Milli Emlak tarafından kullanım hakkı İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilen tesis ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağrısına rağmen yıkım başladı.

“AKIL KARI DEĞİLDİR”

Yıkım kararının uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Hürriyet, “Ayazma Mahallemizde bulunan ve vatandaşlarımızın ücretsiz şekilde yararlandığı Ali Balkaya Spor Tesisi’nin yıkılması tamamen bürokratik bir faciadır, kamu zararıdır ve buradaki insanların spor yapabileceği tek alandan mahrum bırakmaktadır. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün bölgede 112 merkezini yapabileceği uygunlukta 3 ayrı alan bulunmasına rağmen insanların spor yaptığı tek alanı yıkması ise akıl karı değildir.

“BİR AN ÖNCE VAZGEÇİN”

Sağlık tesisi kentimizde kesinlikle bir ihtiyaç. Ancak alternatifleri olmasına rağmen ve kurumlar arası iletişimle değerlendirilebilecek farklı alanlar varken neden ısrarla buraya yapılmak isteniyor anlayabilmiş değiliz. Halkımız bu tesisin yıkılmasını, çocuklarının güvenle oynayacağı alanın ellerinden alınmasını, kendi cebinden vergilerle yapılan tesisin heba edilmesini istemiyor! Bir an önce aldığınız bu yıkım kararının uygulamasından vazgeçin!

# tarafından, bir, ile, başkanı, sağlık

21 Ağu 2022 - 15:16 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.782 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcükspor'dan BAL damlıyor       mask
Gölcükspor'dan BAL damlıyor      
Geldi çattı lig haftası     mask
Geldi çattı lig haftası    
Hürriyet: Ayazma’da bulunan tek spor alanının yıkılması bürokratik faciadır mask
Hürriyet: Ayazma’da bulunan tek spor alanının yıkılması bürokratik faciadır
En son Malatyaspor 5 gol atmıştı mask
En son Malatyaspor 5 gol atmıştı
Fatma Demiralp: Çocukların maç deneyimleri için önemli mask
Fatma Demiralp: Çocukların maç deneyimleri için önemli
Emre Denizli’den şok karar! mask
Emre Denizli’den şok karar!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL