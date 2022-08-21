Geldi çattı lig haftası    

Takım toplanıyor, Kızılcahamam ve Bolu kamplarındaki kadro beğenildi. Pazar günü Kırklareli geliyor, Kocaeli Stadı bakımda olduğu için 17.00’de başlayacak maç Derince Stadı’nda oynanacak. Naklen yayın için bir gelişme yok

HERŞEY MASALDI, KIRLARELİ MAÇI GERÇEK

Sezon başındaki tüm kamplar hazırlıklar, transferler birer masal gibiydi. Ama buz gibi gerçek, pazar günü ortaya çıkacak. Bir yıllık 1.lig macerasından sonra süper lig hesapları yaparken, yeniden 2.Lig’e dönen ve Kırmızı Grup’ta yer alan Kocaelispor, yeni sezon öncesi tamamen yerlilerden kurulu takımla (Çünkü 2.Lig’de yabancı oyuncu yasak) kadrosuyla özel maçlarda farklı bir görüntü çizdi. Kızılcahamam kampındaki iyk maçta sahaya gençler çıkmış ve Adıyaman’a 1-0 yenilmişti. Ardından aslardan kurulu takım Düzce’yi 1-0 yendi, Arnavutköy ile 1-1 berabere kaldı. Bolu kampında ise Erokspor’a 1-0 yenilen takım, Belediye Derince’yi ve Çorum’u 2-0 yendi, Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI:

27.08.2022

17:00 ANKARA DEMİRSPOR-KIRŞEHİR B.

20.00 TECO KARACABEY BEL.-BUCA 1928

28.08.2022

Belirsiz ETİMESGUT BELEDİYE-SARIYER

Belirsiz İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BALIKESİR

16:00 ADIYAMAN FK-1461 TRABZON FK

16:00 SİLAHTAROĞLU VAN FK-PAZAR

16:30 GMG KASTAMONUSPOR-SERİK BEL.

16:30 CRIPTOSWAPS Z.KÖMÜR-FETHİYE

17:00 KOCAELİ-WEECOINS KIRKLARELİ

20.00 DİYARBEKİR A.Ş.-UŞAK SPOR A.Ş.

K.HAMAM KAMPI ÖZEL MAÇLARI:

KOCAELİSPOR GENÇLER-ADIYAMAN: 0-1

KOCAELİSPOR-DÜZCESPOR: 1-0

KOCAELİSPOR-ARNAVUTKÖY: 1-1

BOLU KAMPI ÖZEL MAÇLARI:

KOCAELİSPOR-EROKSPOR: 1-0

KOCAELİSPOR-BELEDİYE DERİNCE 2-0

KOCAELİSPOR-ÇATALCASPOR: 0-0

KOCAELİSPOR- ÇORUMSPOR: 2-0