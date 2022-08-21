Geldi çattı lig haftası    

Takım toplanıyor, Kızılcahamam ve Bolu kamplarındaki kadro beğenildi. Pazar günü Kırklareli geliyor, Kocaeli Stadı bakımda olduğu için 17.00’de başlayacak maç Derince Stadı’nda oynanacak. Naklen yayın için bir gelişme yok
HERŞEY MASALDI, KIRLARELİ MAÇI GERÇEK
Sezon başındaki tüm kamplar hazırlıklar, transferler birer masal gibiydi. Ama buz gibi gerçek, pazar günü ortaya çıkacak. Bir yıllık 1.lig macerasından sonra süper lig hesapları yaparken, yeniden 2.Lig’e dönen ve Kırmızı Grup’ta yer alan Kocaelispor, yeni sezon öncesi tamamen yerlilerden kurulu takımla (Çünkü 2.Lig’de yabancı oyuncu yasak) kadrosuyla özel maçlarda farklı bir görüntü çizdi. Kızılcahamam kampındaki iyk maçta sahaya gençler çıkmış ve Adıyaman’a 1-0 yenilmişti. Ardından aslardan kurulu takım Düzce’yi 1-0 yendi, Arnavutköy ile 1-1 berabere kaldı. Bolu kampında ise Erokspor’a 1-0 yenilen takım, Belediye Derince’yi ve Çorum’u 2-0 yendi, Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI:
27.08.2022
17:00 ANKARA DEMİRSPOR-KIRŞEHİR B.
20.00 TECO KARACABEY BEL.-BUCA 1928
28.08.2022
Belirsiz ETİMESGUT BELEDİYE-SARIYER
Belirsiz İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BALIKESİR
16:00 ADIYAMAN FK-1461 TRABZON FK
16:00 SİLAHTAROĞLU VAN FK-PAZAR
16:30 GMG KASTAMONUSPOR-SERİK BEL.
16:30 CRIPTOSWAPS Z.KÖMÜR-FETHİYE
17:00 KOCAELİ-WEECOINS KIRKLARELİ
20.00 DİYARBEKİR A.Ş.-UŞAK SPOR A.Ş.
K.HAMAM KAMPI ÖZEL MAÇLARI:
KOCAELİSPOR GENÇLER-ADIYAMAN: 0-1
KOCAELİSPOR-DÜZCESPOR: 1-0
KOCAELİSPOR-ARNAVUTKÖY: 1-1
BOLU KAMPI ÖZEL MAÇLARI:
KOCAELİSPOR-EROKSPOR: 1-0
KOCAELİSPOR-BELEDİYE DERİNCE 2-0
KOCAELİSPOR-ÇATALCASPOR: 0-0
KOCAELİSPOR- ÇORUMSPOR: 2-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.