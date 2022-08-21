Gölcükspor'dan BAL damlıyor      

Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Gölcükspor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, ilk etap kampı önceki gün sona erdi. Kırmızı Siyahlılar iki gün iznin ardından ikinci etap kampı için bugün gün tesislerde t10.00'da toplanarak, Düzce Topuk Yaylasına yola çıkacak. Takım bir haftalık kampın ardından geri dönerek, hazırlıklarına Kavaklı'da devam edecek.

HARBİŞ İLE BERABERE KALDILAR

Kırmızı Siyahlılar 19 Ağustos Cuma günü BAL temsilcilerimizden Harb-İş Spor ile Şirinköy Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili oynayan taraf Gölcükspor oldu ancak gol bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Harb-İş Spor ,Gökhan'ın frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor beraberliği Tolunay'ın attığı penaltı golü ile yakaladı, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında gol sesi çıkmadı.