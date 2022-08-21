Sosyal medya İzmit'teki minik bulutu konuşuyor

Kocaeli'de çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kocaeli İzmit'te yaz günü sadece 2 metrekarelik alana yağmur yağdı. Caddeden geçenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği olay karşısında birçok yorum yapıldı. O anları kaydeden vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Twitter'da "Havaforumu" isimli hesap, "Kocaeli, İzmit'te minik bir bulut mesai yaparken böyle görüntülendi..." sözleriyle görüntüleri paylaştı. Videoda, olan biteni şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar görülürken, yağmurun hemen hizasında oturan bir vatandaşın tepkisizliği de.

İşte sosyal medyada yaklaşık 1 milyona yakın izlenen o görüntüler için tıklayın