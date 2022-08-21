Sosyal medya İzmit'teki minik bulutu konuşuyor

Kocaeli'de çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kocaeli İzmit'te yaz günü sadece 2 metrekarelik alana yağmur yağdı. Caddeden geçenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği olay karşısında birçok yorum yapıldı. O anları kaydeden vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Twitter'da "Havaforumu" isimli hesap, "Kocaeli, İzmit'te minik bir bulut mesai yaparken böyle görüntülendi..." sözleriyle görüntüleri paylaştı. Videoda, olan biteni şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar görülürken, yağmurun hemen hizasında oturan bir vatandaşın tepkisizliği de.
İşte sosyal medyada yaklaşık 1 milyona yakın izlenen o görüntüler için tıklayın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.