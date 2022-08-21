Beton köşk satın alınacaktır

Güncel TEDAŞ MLZ malzeme şartnamelerine ve SEDAŞ ek şartnamelerine uygun olarak ŞİRKET’in vereceği müstakil siparişlere istinaden YÜKLENİCİ’den 1 ( bir) yıl boyunca malzeme alınması için sözleşme yapılacaktır.

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