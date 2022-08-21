21 Ağu 2022 - 16:36- Gündem G: 21 Ağu 2022 - 16:38

Beton köşk satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Beton köşk satın alınacaktır

21 Ağu 2022 - 16:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.048.782 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beton köşk satın alınacaktır mask
Beton köşk satın alınacaktır
Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır mask
Yazılım ve destek hizmeti alınacaktır
Bakan Yanık’tan aile vurgusu   mask
Bakan Yanık’tan aile vurgusu  
Anadolu Ekonomi Diplomasi programı Gebze’de yapıldı     mask
Anadolu Ekonomi Diplomasi programı Gebze’de yapıldı    
Başiskele’de örnek geri dönüşüm çalışması mask
Başiskele’de örnek geri dönüşüm çalışması
‘Leyla Hanım’ ödülleri topluyor   mask
‘Leyla Hanım’ ödülleri topluyor  
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL