21 Ağu 2022 - 16:42- Asayiş G: 21 Ağu 2022 - 16:43

Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'dan yürekleri yakan sözler

Kocaeli’de traktör üstünde bulunduğu esnada başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Çocuğun akrabası, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk ’Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum’ dedi ve traktörün direksiyonuna düştü" dedi.
Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'dan yürekleri yakan sözler mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter’in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Musa’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Çocuk, ‘Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum’ dedi ve kafası direksiyona düştü"

Olayı anlatan Musa’nın dedesinin kardeşi Orhan İlter, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk ’Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum’ dedi ve traktörün direksiyonuna düştü. Dedesi çocuğu alıp yere yatırdı ve ardından ambulansı çağırdı. Sonrasında da hastaneye götürüldü" diye konuştu.

"Bugün komşumun çocuğuna oldu, yarın benim çocuğuma da olabilir"

Olay sırasında evde olduğunu anlatan İlter ailesinin komşusu Serdar Tarcan, "Olay olduğunda evdeydim, bağrışmalar üzerine evin önüne geldim. Çocuk ambulansta yatıyordu. Nasıl oldu, nereden geldi, nereden atıldı bilmiyorum. Sonuçta dışarıdan bir yerden çocuğa rast geldi. Düğünlerde, bayramlarda silahla ateş etme olayının kalkması lazım. Bugün komşumun çocuğuna oldu, yarın benim çocuğuma da olabilir. Herkesin başına böyle bir olay gelebilir" ifadelerini kullandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

# bir, Kartepe, ardından

21 Ağu 2022 - 16:42 İHA Kocaeli- Asayiş

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