Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Olay, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju K. (53) idaresindeki 41 AHF 484 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücünün virajı alamaması neticesinde yol kenarında devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan Tanju K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon ise çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.