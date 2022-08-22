İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen Doğa Evi Projesiyle çocuklara çevre ve doğa bilinci aşılanırken aynı zamdan çocukların gelişimsel özelliklerine katkıda bulunuluyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği projeye 1 günde tam 317 kişi başvurdu. Şu ana kadar 146 çocuğun faydalandığı proje 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Çocuklar ve aileleri verilen hizmet için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
22 Ağu 2022 - 00:22- Gündem Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 00:23
Doğa Atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi
İzmit Belediyesi Doğa Atölyelerin de çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar doyasıya eğlenirken aynı zamanda doğayı keşfetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.