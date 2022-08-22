Bu park Çayırovalıların yeni buluşma noktası olacak

Vatandaşların hayatına ve şehrin gelişimine değer katan projeleri birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dur durak demeden çalışmaya devam ediyor. ‘Daha modern ve yaşanabilir bir Kocaeli’ hedefiyle tüm kentte yeni yaşam alanları oluşturan Büyükşehir, bu bağlamda Çayırova’ya 33 bin metrekare alanda dev bir park kazandıracak. Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan park, 7’den 70’e herkesin bir araya gelmesine fırsat sunacak. 33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nın 22 bin metrekaresi yeşil alan, 11 bin metrekaresi ise sert zemin olarak planlandı.

BÖLGE HALKI ÇOK MEMNUN

Çayırova’nın hızla büyüyen ve gelişen Şekerpınar bölgesinde yapılacak parkta çocuklar için oyun grupları, gençler için spor alanları, yetişkinler için de spor aletleri ve yürüyüş yolu bulunacak. Parkın hemen her köşesinde devam eden çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuiyetle karşılanıyor. Bu bağlamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, parkın bin 900 metrekare olan meydanına bin 350 metrekare granik plaktaş döşeyecek. Bunun 700 metrekare karesini tamamlayan ve ayrıca 550 metrekare de bazalt plaktaş döşeyen ekipler, çocuk ve gençlerin oyun alanlarının yapımında ise epey bir mesafe kat etti.

BASKETBOL SAHASI ŞEKİLLENDİ

720 ve 630 metrekareden oluşan çocuk oyun alanlarının alt betonunu atan Büyükşehir, basketbol sahasını da şekillendirdi. 364 metrekare alanda inşa edilen basketbol sahasının alt betonunu atan, asfalt kaplamasını yapan, çevre çiti direklerini monte eden ekipler, geriye kalan kafes tel kaplaması, basket potaları ve zemin akrilik boyama işlemini de en kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Spor alanları dâhilinde 100 metrekareden oluşan 2 adet fitness alanının betonunu atan ekipler, diğer imalatlarda da yoğun bir mesai harcıyor.

PEYZAJ ALANI SULAMA HATTINA BAŞLANIYOR

90 metrekare alanda inşa edilen mescit binasının iç ve dış kaba sıvalarını tamamlayan ekipler, aynı şekilde 170 metrekare alanda hizmet verecek kafeterya binasının da iç ve dış kaba sıva imalatını tamamlamış durumda. Proje kapsamında 600 metrekarelik merdiven iyileştirme ve kaplama çalışması yapan Büyükşehir, 22 bin metrekareden oluşan peyzaj alanının ise sulama hattına önümüzdeki günlerde başlayacak.

ÇAYIROVA’NIN BULUŞMA NOKTASI

1000 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde baskı beton yürüyüş yolu inşa edecek olan ekipler, şuana kadar 800 metresinin betonunu attı. 900 metrelik kaldırımı da yenileyerek baskı beton atacak olan Büyükşehir, ihtiyaç ve talep üzerine 70 araçlık otopark alanını da yenileyecek. Cumhuriyet Mahallesi Parkı Çayırova’ya sağlık ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek.