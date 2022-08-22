Uğurcan Bekçi Derince yolunda

Kocaelispor’un 24 Erzincan’dan renklerine bağladığı Uğurcan Bekçi’nin teknik ekibinin raporu doğrultusunda kiralanmasına karar verildiği öğrenildi. Bu futbolcu özellikle 3. Lig’den çok sayıda takımın radarında. Uğurcan’ı isteyen kulüplerden birisi de Belediye Derincespor. İsa Nalbant, Denizalp ve Furkan Gedik’i Kocaelispor’dan alan Derince ekibi Uğurcan’ı da kiralık olarak renklerine katmak için girişimlerine devam ediyor.