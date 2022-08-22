Kocaelispor’un 24 Erzincan’dan renklerine bağladığı Uğurcan Bekçi’nin teknik ekibinin raporu doğrultusunda kiralanmasına karar verildiği öğrenildi. Bu futbolcu özellikle 3. Lig’den çok sayıda takımın radarında. Uğurcan’ı isteyen kulüplerden birisi de Belediye Derincespor. İsa Nalbant, Denizalp ve Furkan Gedik’i Kocaelispor’dan alan Derince ekibi Uğurcan’ı da kiralık olarak renklerine katmak için girişimlerine devam ediyor.
22 Ağu 2022 - 09:25- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 09:26
Uğurcan Bekçi Derince yolunda
Kocaelispor’un 24 Erzincan’dan renklerine bağladığı Uğurcan Bekçi’nin teknik ekibinin raporu doğrultusunda kiralanmasına karar verildiği öğrenildi. B...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.