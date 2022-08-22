Körfez Taşköprü Güreşleri’nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!

Taşköprü Yağlı Güreşleri nefes kesen müsabakalarına sahne oldu. Finalde Kağıtspor’dan Tanju Gemici’yi puanlamada bastıran Antalyalı Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

ÇOK FORMDAYDI

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün himayelerinde, 48. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri bir birinden kaliteli güreşlere ve yenişlere sahne oldu. Sevindikli Mahallesi Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirilen güreşlerin finalinde Kağıtspor’dan Tanju Gemici’yi puanlamada bastıran ve bu sezon form patlaması yaşayan, 4x4 lakaplı Antalya’dan Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

KÖRFEZLİ İSMAİL ÇIRAK ŞAMPİYON

Haziran ayında yapılması planlanırken hava durumu dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan Körfez Taşköprü Güreşleri’nde tribünler tıklım tıklımdı. 62’si başpehlivan olmak üzere toplam 475 güreşçi er meydanında kıran kırana mücadele ederken, Başaltı boyda Körfezli İsmail Çırak finalde Mustafa Yenisancak’ı puanlamada mağlup etti ve kürsünün zirvesinde yer aldı.

EMEKÇİLERE HELAL OLSUN

Tüm konuklara yiyecek ve içecek ikramlarının edildiği organizasyon, kusursuzluğu ile dikkat çekti. Taşköprü güreşlerinde son derece titiz bir çalışma söz konusuydu. Körfez Belediyesi’nin ilgili departmanlarının yoğun çalışması alkışı fazlası ile hak ederken, emekçiler de sıcak havada en az güreşçiler kadar terledi.

TARIM FUARI VE OFFROAD GÖSTERİSİ YAPILDI

Güreşlerle birlikte Sevindikli Taşköprü Er Meydanı’nın çevresinde önce Tarım Fuarı etkinliği gerçekleştirildi. Tarımla ilgili her şey, alanda düzenlenen fuar ile vatandaşlarla buluşturuldu. Ayrıca güreş alanının hemen yan tarafında ise offroad gösterisi de yapıldı. 14 kez Kırkpınar Ağası olan Seyfettin Selim’in de izlediği güreşlere siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN SÖĞÜT TEŞEKKÜR ETTİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt güreşlerle ilgili açıklamasında “Ata sporumuz yağlı güreşleri bu yıl da en iyi şekilde organize ettiğimizi düşünüyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gerek protokolümüz gerekse de vatandaşımız bir birinden çekişmeli ve ciddi müsabakaları heyecanla izledi. Yusuf Can Zeybek kardeşimiz, Tanju Gemici kardeşimiz karşısında şampiyonluğu elde etti. Pehlivanlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan protokol ile halkımıza teşekkür ediyorum.

DERECELER

BAŞ (62)

1.Yusuf Can Zeybek

2.Tanju Gemici

3.Hasan Cengiz

3.Serhat Balcı

BAŞALTI (58)

1.İsmail Çırak

2.Mustafa Yenisancak

3.Aykut Işık

3. Yıldıray Pala

BÜYÜK ORTA (54)

1.Muhammed Emin

2.Alpaslan Güçlü

3.Can Kuray

3.Engincan Akşit

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK (24)

1.Akın Yaz

2.Furkan Güler

3.Oğuzhan Ünal

3.İsmail Demir

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK (43)

1.Murat Özkaplan

2.Alican Türk

3.Kutluhan Akşar

3.Bekir Çoban

DESTE BÜYÜK (15)

1.Yusuf İslam Taş

2.Ali Efe Sönmezgil

3.Batuhan Şahin Laik

3.Efe Kaan Deniz

DESTE ORTA (18)

1.Yusuf Kırat

2.Emirhan Yücel

3.Alattin Pala

3.M. Faruk Görge

DESTE KÜÇÜK (28)

1. Mikail Bilen

2. Arda Erkan Avcuoğlu

3. Oğuzhan Yurdakul

3. Yusuf Huruzcu

AYAK (23)

1. M. Berat Duran

2. M. Hüseyin Altunakar

3. Yunus Boz

3. Mustafa Çelik

TOZKOPARAN (32)

1. Caner Arslan

2. Ahmet Çağlar

3. İsa Çetin

3. Kerem Uygun

TEŞVİK 2 (32)

1. Mustafa Ekin

2. Furkan Taş

3. İbrahim Çağan Öztürk

3. Ömer Gül

TEŞVİK 1 (34)

1. Hamza Yakup Oran

2. Berke Atlı

3. Ferhat Duman

3. Alperen Karataş

MİNİK 2 (26)

1. Gökdeniz Alperoğlu

2. Salih Yıldız

3. Yakup Çorakçı

3. Güneycan Kılınç

MİNİK 1 (26)

1. Kaan Petek

2. Ali Metin

3. Taha Öztürk

3. Berat Alperoğu