22 Ağu 2022 - 09:30- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 09:31

SEDAŞ’ın Gebze’deki hat bakım çalışması aralıksız sürüyor

SEDAŞ, hafta sonları Gebze’de kapsamlı saha bakım ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Enerji sürekliliğinin sağlanması için kilit rol oynayan çalışmalarda Gebze Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra Kocaeli Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı takviye ekipler de yer aldı.

SEDAŞ’ın Gebze’deki hat bakım çalışması aralıksız sürüyor mask
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20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşan müşteriye kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), altyapı faaliyetlerini hızlandırdı. Gebze için hazırlanan 2’nci seviye bakım planlaması kapsamında ilçeyi besleyen ana hatlarda kapsamlı çalışmalar yapıldı. SEDAŞ’ın Gebze Bölge Müdürlüğü’nün tam kadro görev aldığı çalışmaya Kocaeli Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Bölge Müdürlüğü’nden de ilave ekipler katıldı. SEDAŞ’ın Gebze’deki altyapı faaliyetleriyle arıza kaynaklı kesintilerin önlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar, sanayi hatlarındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak en az sayıdaki kullanıcıyı etkileyecek şekilde hafta sonları gerçekleştiriliyor.

28 ekip 2 gün boyunca sahadaydı

Planlamalar kapsamında 13-14 Ağustos günlerinde, İskele Trafo Merkezi’nden çıkan ve Dilovası, Darıca ve Gebze bölgelerini besleyen Gebze 1-2 ile Tuzla 1-2 fiderlerinin bakımları yapıldı. Yaklaşık 7 ila 7,5 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde ekonomik ömrü dolan jumperi yenileme, ağaç budama, sehim alma, kuşkonmaz yerleştirme ve izolasyon çalışmaları yapıldı. Sahadaki çalışmalarda iki gün boyunca toplamda 28 ekip görev aldı.

Toplamda 13 km’lik hattın bakımları bitirildi

20 Ağustos günü Hurdacılar kabinden çıkan ve Gebze’deki müşterilerin enerji ihtiyacını karşılayan hatların bakımları tamamlandı. 14 ekip tarafından 5,5 kilometrelik hattaki izolasyon, ağaç budama, ekonomik ömrü dolan jumperi yenileme, ağaç budama, sehim alma ve kuşkonmaz yerleştirme çalışmaları yapıldı. 21 Ağustos’ta ise Tepeören Trafo Merkezi’nden çıkarak Gebze ve Darıca bölgelerine hizmet veren Osmangazi 1-2 ve GOSB 1-2 fiderleri bakıma alındı. Bu kapsamda ağaç budama, sehim alma, izolasyon, kuşkonmaz yerleştirme ve jumper yenileme işlemleri gerçekleştirilen hattın uzunluğu 7,5 kilometre olurken çalışmalara 14 ekip katıldı.

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# ile, tarafından, Darıca, Dilovası

22 Ağu 2022 - 09:30 - Gündem

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