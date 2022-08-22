İtfaiye vatandaşları çatı yangınlarına karşı uyardı

2022 yılında temmuz ayı dâhil olmak üzere 75 çatı yangınına müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı vatandaşları çatı yangınları konusunda uyardı.

ÇATILARDA BÜYÜK RİSK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri baca ve çatı yangınlarına karşı vatandaşları uyaran bir açıklama yayınladı. 2022 yılında 75 çatı yangınına müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara çatı yangınları konusunda uyarıda bulunurken, yangının tıkalı bacalar, çatı tadilatı ve çatı aralarının ardiye tabir edilen depolama amaçlı kullanılmasının neden olduğuna dikkat çekildi.

BACA VE YAĞLI KANALLAR HER YIL TEMİZLENMELİ

Yapılan açıklamada baca ve yağlı kanalların yangına neden olduğu, her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bakımların yapılmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada yakıt, kurum ve yağların bacalarda tıkanmalara neden olduğu ve yangın açısından ciddi sorun oluşturduğu açıklandı.

ÇATI TAMİRATLARINA DİKKAT

Çatılarda yapılan inşa ve onarım işlerinin de çatı yangınlarına neden olan en önemli faktör olduğu belirtilen açıklamada şaloma tabir edilen açık alev kaynakları ile yapılan yalıtım ve birleştirme işlemlerinin yangına sebep verebildiği ifade edildi. Bu tip çalışmaların yapılacağı yerlerde mutlaka yeterli sayıda taşınabilir yangın söndürücü bulundurulması (ABC tipi kuru kimyevi tozlu), bu cihazların kullanımı konusunda eğitimli personel olması, ayrıca iş süresi ve sonrasında gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması gerekiyor. Şüpheli bir durum görüldüğünde ise mutlaka 112 numaralı Acil Yardım hattına bilgi verilmesi büyük önem taşıyor.

75 ÇATI YANGINA MÜDAHALE

Çatılarda yangın oluşturan diğer bir faktör ise çatı aralarının ardiye tabir edilen depolama amaçlı kullanılması. Kullanılmayan eski eşyalar ile yanıcı ve parlayıcı malzemelerin bu noktalarda biriktirilmesi yine yangına davet çıkartan bir unsur oluyor. Bu nedenle çatı aralarının boş ve temiz tutulması, buralarda bulunan her türlü tesisat ve malzemenin güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiği ifade edildi. Büyükşehir İtfaiyesi, sadece 2022 yılında temmuz ayı dâhil olmak üzere 75 çatı yangınına müdahale etti. Bu oranın can ve mal güvenliği açısından artmaması için vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor.