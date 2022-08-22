22 Ağu 2022 - 09:39- Asayiş G: 22 Ağu 2022 - 09:40

Gemide yangın paniği

Derince Limanı’na gelen Rus bandıralı geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için geminin kapaklarını açıp daracık alana girerek verdiği mücadele saniye saniye kameralara yansıdı.
Gemide yangın paniği mask
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Olay, Kocaeli’nin Derince Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana gelen Rus bandıralı bir geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. Durum fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapakları açarak geminin içine girip cihazlardaki yangını söndürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daracık kapakları açıp daracık alanda yangını söndürmek için sarf ettikleri çaba kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# bir, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

22 Ağu 2022 - 09:39 İHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Sonra Kader Demeyi̇n - İtfaiyecinin o tankın içinde ne işi var Allah aşkına! Gemi mürettabatının işi o iş!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ağustos 09:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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