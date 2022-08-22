Olay, Kocaeli’nin Derince Limanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana gelen Rus bandıralı bir geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. Durum fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapakları açarak geminin içine girip cihazlardaki yangını söndürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daracık kapakları açıp daracık alanda yangını söndürmek için sarf ettikleri çaba kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
22 Ağu 2022 - 09:39- Asayiş Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 09:40
Gemide yangın paniği
Derince Limanı’na gelen Rus bandıralı geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için geminin kapaklarını açıp daracık alana girerek verdiği mücadele saniye saniye kameralara yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sonra Kader Demeyi̇n - İtfaiyecinin o tankın içinde ne işi var Allah aşkına! Gemi mürettabatının işi o iş!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.