22 Ağu 2022 - 09:47- Asayiş G: 22 Ağu 2022 - 09:53

İskelede kavga edip birbirleri az kalsın öldürüyorlardı

Karamürsel sahil kenarında iki grup arasında temkme ve yumruklu kavga yaşandı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

İskelede kavga edip birbirleri az kalsın öldürüyorlardı mask
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Karamürsel ilçesi sahil kenarında bulunan iskelede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklar atmaya başladı. Darbelerden etkilenen bazı kişiler dengelerini kaybederek yere düştü. Yere düşen bir kişi karşı gruptakiler tarafından defalarca tekmelendi. Bir süre sonra araya girenlerin ayırması sonucunda kavga sona erdi.

CEP TELEFONUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİ İDDİASI

Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe plajında da ise bir kadının fotoğrafının gizlice çekildiği iddiası üzerine plajda bulunanlar tarafından bir kişi darbedildi. Kaçmaya çalışan kişi yere düşmesi üzerine vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Araya giren bazı vatandaşlar tarafından öfkeli grup sakinleştirildi. Yaşanan kavga plajlarda bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. 

# bir, tarafından

22 Ağu 2022 - 09:47 - Asayiş

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Yorumlar

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Muzaffer Bilge - Yazık,toplumun geldiği son nokta,aradaki kadınlardan da utanmıyorlar.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 22 Ağustos 10:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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