İskelede kavga edip birbirleri az kalsın öldürüyorlardı

Karamürsel ilçesi sahil kenarında bulunan iskelede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklar atmaya başladı. Darbelerden etkilenen bazı kişiler dengelerini kaybederek yere düştü. Yere düşen bir kişi karşı gruptakiler tarafından defalarca tekmelendi. Bir süre sonra araya girenlerin ayırması sonucunda kavga sona erdi.
CEP TELEFONUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİ İDDİASI
Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe plajında da ise bir kadının fotoğrafının gizlice çekildiği iddiası üzerine plajda bulunanlar tarafından bir kişi darbedildi. Kaçmaya çalışan kişi yere düşmesi üzerine vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Araya giren bazı vatandaşlar tarafından öfkeli grup sakinleştirildi. Yaşanan kavga plajlarda bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Muzaffer Bilge - Yazık,toplumun geldiği son nokta,aradaki kadınlardan da utanmıyorlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.