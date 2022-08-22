22 Ağu 2022 - 09:54- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 09:56

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Saat 14.00'te başlaması beklenen kabinede, vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyon da görüşülecek. Hükümetin enflasyona karşı yeni tedbirler alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! mask

Türkiye'de son dönemde meydana gelen fahiş fiyat artışları ve kendisini iyiden iyiye hissettiren enflasyon, vatandaşları zorlamaya başladı. Hükümet de vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyona karşı tedbir almak için kolları sıvadı. Hükümetin enflasyona karşı alacağı yeni tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında görüşülüp karara bağlanacak.


RUSYA VE UKRAYNA MESELESİ ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

ENFLASYONA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

FAİZ İNDİRİMİNİN ETKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti. İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

# bir, ile, ardından

22 Ağu 2022 - 09:54 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Emekli̇ - BİZE NE KARDEŞİM UKRAYNA DAN RUSYA DAN KENDİ ÇİFTÇİNİ DESTEKLE ÜRET . MİLLET AÇ EMEKLİ SÜRÜNÜYOR ARTIK SENİN DAĞITTIĞIN ( YANDAŞİNA) YARDIMLARDA MİLLETİ KESMİYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ağustos 11:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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