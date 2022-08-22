22 Ağu 2022 - 10:00- Ekonomi G: 22 Ağu 2022 - 10:03

Benzine zam geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

Benzine zam geliyor mask

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareket devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Bu gece motorinde fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine 19 Ağustos Cuma gecesi 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,27 TL’ye, İzmir’de 21,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,03 TL, Ankara’da 25,14 TL ve İzmir’de 25,16 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

22 Ağu 2022 - 10:00 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.017.372 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Taksiciler Kızgın - Taksici olarak zam istiyoruz yetkililer uyusun yazdıklarımızı yayınlıyorsunuz teşekkürler ama bize aleyimizde oy veren yazı yazanlarıda ikiyoruz bunu bilsinler en ağır hakaret küfürleri ediyoruz gözünüz hep taksiciye açılıyor manda gözü gibi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Ağustos 10:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kredi kartında metal dönemi mask
Kredi kartında metal dönemi
Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira mask
Alarko’nun kârı 3.3 milyar lira
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı mask
Turkcell “yılda 1 milyon yeni müşteri” hedefini ilk 6 ayda aştı
Yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aştı mask
Yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı 12 bini aştı
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı mask
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti! mask
Abdioğulları Turpak'ı tercih etti!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL