İMO Başkanı Utkan Mutman yaşamını yitirdi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Utkan Mutman, kısa bir süre önce yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. 13 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2 adaylı kongrede İMO Kocaeli Şube Başkanı seçilen ve bir süre önce amansız hastalığa yakalanan Mutman’ın tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği söyleniyordu ancak Mutman, dün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Hemen Özel Konak Hastanesine kaldırılan Mutman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ÖĞLE NAMAZINDA DEFNEDİLECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı Asfalt Üretim Laboratuvar Şube Müdürü olarak çalışan Güneş Mutman ile evli, 2 çocuk babası Utman Mutman’ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve İMO camiasını yasa boğdu. 45 yaşındaki Utkan Mutman’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip İzmit Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Bursa Gemlik’e gönderilecek ve burada Hacı Kerim Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gemlik Aile Kabristanlığına defnedilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.