22 Ağu 2022 - 10:03- Asayiş G: 22 Ağu 2022 - 10:06

İMO Başkanı Utkan Mutman yaşamını yitirdi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Utkan Mutman, amansız hastalığa yenik düştü

İMO Başkanı Utkan Mutman yaşamını yitirdi mask

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Utkan Mutman, kısa bir süre önce yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. 13 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2 adaylı kongrede İMO Kocaeli Şube Başkanı seçilen ve bir süre önce amansız hastalığa yakalanan Mutman’ın tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği söyleniyordu ancak Mutman, dün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Hemen Özel Konak Hastanesine kaldırılan Mutman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

ÖĞLE NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı Asfalt Üretim Laboratuvar Şube Müdürü olarak çalışan Güneş Mutman ile evli, 2 çocuk babası Utman Mutman’ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve İMO camiasını yasa boğdu. 45 yaşındaki Utkan Mutman’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip İzmit Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Bursa Gemlik’e gönderilecek ve burada Hacı Kerim Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gemlik Aile Kabristanlığına defnedilecek.
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22 Ağu 2022 - 10:03 - Asayiş

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