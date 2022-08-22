Dilovası Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan AKP'li eski meclis üyesi Kemal Kotan, yaşamını yitirdi. Çevresinde sevilen bir isim olan Kemal Kotan’ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Kemal Kotan’ın vefatını sosyal medya hesabı üzerinden AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, duyurdu. Yıldırım, paylaşımında, "2009-2014 yılları arasında Partimizde Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Kemal Kotan ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ansızın geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden ağabeyimize Rabbim gani gani rahmet eylesin mekânı cennet olsun inşallah. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kotan'ın cenazesi Dilovası Orhangazi Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
22 Ağu 2022 - 10:06- Asayiş Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 10:08
Kemal Kotan hayatını kaybetti!
Dilovası Belediye eski AKP Meclis Üyesi Kemal Kotan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.