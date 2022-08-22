22 Ağu 2022 - 11:11- Ekonomi G: 22 Ağu 2022 - 11:13

Bulut: Cep telefonu taksit limitlerine ‘enflasyon’ düzenlemesi bekliyoruz

KOTO Başkanı Necmi Bulut, cep telefonu taksit limitlerinin enflasyona göre güncellenmesi talebinde bulunarak, “Teknolojik ürünlerin fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle 5 bin TL kriteri çok düşük kalmaktadır. Enflasyona göre düzenleme yapılmalıdır” dedi

Bulut: Cep telefonu taksit limitlerine ‘enflasyon’ düzenlemesi bekliyoruz mask

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, cep telefonu satışlarında 5 bin TL olan taksit kriterinin, enflasyon oranında güncellenmesi adına açıklamada bulundu. Hem cep telefonu satan üyelerden hem de tüketicilerden bu yönde yoğun talep geldiğini açıklayan Başkan Bulut, “Pandemi sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde bilindiği üzere; Ticaret Bakanlığının 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi “Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay uygulanır” şeklinde değiştirilmişti.

ENFLASYON BAZ ALINMALI’

Ancak, gerek dünya gerekse ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler neticesinde döviz kurları artmış, teknolojik ürün fiyatları da aynı oranda yükselmiştir. Fiyat artışları hem satıcıyı hem de tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Mevcut limit ve oranlar yetersiz kalmakta, tüketici ve ürün satıcıları da mağdur olmaktadır. Söz konusu limit ve oranların artırılması yönünde, enflasyon rakamları referans alınarak gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” dedi.

# başkanı

22 Ağu 2022 - 11:11 - Ekonomi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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