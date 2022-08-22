Ölmeden kendi mezar taşını yaptırdı

Körfez ilçesine bağlı Kutluca köyünde yaşayan 51 yaşındaki mermer ustası Mustafa Poyraz, vefat eden babasına kendi elleriyle mezar taşı yapmaya karar verdi. Müzede gördüğü Osmanlı dönemine ait mermer çeşme aynasından çok etkilenen Poyraz, hiç görmediği babasının mezar taşını da öyle yaptı. 2018 yılında babasının mezar taşını hazırlayan Poyraz, kendisi için de mezar taşı yapmaya karar verdi. Mustafa Poyraz, babasının mezarının yanına kendisi için mezar yeri hazırlatarak, ölmeden kendi mezar taşını yaptı.

"Babamı hiç tanımadığım için güzel bir şey yapmak istedim"

Mesleğine 1988 yılında başladığını söyleyen Poyraz, "Bodrum’a gitmiştim, mezar taşlarına da merak salmıştım. Babamı hiç tanımadığım için güzel bir şey yapmak istedim, öyle hazırladım. 2018 ekim ayında babamın mezar taşını hazırladım. Ondan 2 sene sonra da kendi mezar taşımı yapmaya karar verdim. Mermerci olduğum için farklılık olsun istedim. Osmanlı çeşmelerinden ilham aldım. İzmit Müzesi’nde görmüştüm, oradan esinlenerek bunu hazırladım" dedi.

"İnsanlar Fatiha okuyormuş"

Mezar taşlarının dikkat çektiğini ifade eden Poyraz, "Babamın mezar taşı 2 metre 15 santimetre, benimki ise 2 metre 20 santimetre. 500 kilo ya da 600 kilo ağırlığında. Kalınlığı 17, genişliği 90 santimetre. Mezar taşımın başına değişik köylerden gelen ve bilmeyen insanlar Fatiha okuyormuş. Öyle duydum" diye konuştu.

"Mermer işinde ustadır"

Mustafa Poyraz’ın çocukluk arkadaşı İsmail Öztürk ise "Mustafa’nın çocukluk arkadaşıyım. Aynı köyde yaşıyoruz, aynı yerde büyüdük. Çocukluğumuzda okulda en güzel resmi Mustafa yapardı, eli çok yatkındı. Mermer işinde ustadır. Bence büyük ustadır, yaptığı işlerden belli" şeklinde konuştu.

"Mustafa ölmeden yatacak yer garantilemiş oldu"

Poyraz’ın babasına duyduğu özlem dolayısıyla mezar taşı yaptırdığını kaydeden Öztürk, "Babasını göremediği için özlem duyduğunu biliyorduk, mezar taşı yaptırması hoşumuza gitti. Sonradan baktık ki, Mustafa kendi mezar taşını da dikmiş. Açıkçası biraz şaşırdık. Mustafa ölmeden yatacak yer garantilemiş oldu, bizim öyle bir garantimiz yok. Bir de mezarlığımız, Kutluca tümülüsünden dolayı tarihi bir mezarlıktır. Ziyarete gelenler değişik mezarlar görüyor. Mustafa’nın mezarına Fatiha okuyanda oluyor" ifadelerini kullandı.