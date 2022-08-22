22 Ağu 2022 - 15:19- Asayiş G: 22 Ağu 2022 - 15:22

Pamir Piroğlu vefat etti

Kocaelispor’un 70 yılların sonundaki antrenörlerinden Pamir Piroğlu vefat etti. Kanser tedavisi gören Piroğlu, Gölcük’te yaşıyordu.

22 Ağu 2022 - 15:19 - Asayiş

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