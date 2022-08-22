01 Nöbetçi Ocakbaşı açıldı  

Derince İbni Sina Mahallesi Çavdar Caddesi’nde hizmet verecek olan 01 Nöbetçi Ocakbaşı’nın açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP İlçe Başkanvekili Recep Çiçek, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Emel Polat’a ait işletmenin açılışında konuşan Başkan Aygün,

BOL KAZANÇLAR DİLEDİ

“Yeni işyeri işletme sahiplerine ve Derincemize hayırlı, uğurlu olsun. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip eylesin.” dedi. 7/24 esaslı çalışan işletmede askıda çorba uygulaması da gerçekleştiriliyor. Vatandaşların bağışlarıyla hizmete sunulan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine çorbaları talep ettikleri zaman 01 Nöbetçi Ocakbaşı tarafından takdim ediliyor.