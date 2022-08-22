AKP, Körfez’e adeta çıkarma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşunun 21. yıldönümü nedeniyle kaleme aldığı mektup, Kocaeli teşkilatı tarafından Körfez’in dört bir yanındaki esnafa ve vatandaşa ulaştırıldı. İlçe binasında bir araya gelen teşkilat üyeleri, burada gruplar halinde Körfez’in tüm mahallelerinde dağıtıldı ve Cumhurbaşkanının mektubunu elden teslim etti. Körfez’deki programlara İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Milletvekilleri İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir, meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı.
22 Ağu 2022 - 15:38- Siyaset Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 15:39
AKP’den Körfez çıkarması
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, milletvekilleri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ilçe teşkilatı, Körfez’i karış karış gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaş ve esnaf için yazdığı mektubu elden teslim etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.