22 Ağu 2022 - 15:39- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 15:40

“Kandıra’ya 485 milyon 700 bin TL’lik yatırım yaptık”

  Kandıra’da bir dizi incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kandıra’ya 103 proje ile 485 milyon 700 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Kandıra’da belirlediğimiz hedeflerimize doludizgin ilerliyoruz” dedi  

“Kandıra’ya 485 milyon 700 bin TL’lik yatırım yaptık” mask
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra’da bir dizi incelemenin yanı sıra Araman köyü sakinleriyle buluştu. Bozburun Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Büyükakın, ilçe merkezindeki esnaflara da bereketli işler diledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, Kandıra’ya yapılan tüm yatırımlar için teşekkür eden hemşerilerine kendilerine güvendikleri için müteşekkir olduklarını dile getirdi.

 

“26 YENİ PROJEMİZ VAR”

Belediye Başkanı Adnan Turan ve AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez’in de yer aldığı ziyaretlerde Kandıra’ya yapılan yatırımlardan söz eden Büyükakın, “Büyükşehir olarak Kandıra’mıza 103 proje ile 485 milyon 700 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Kandıramız için 26 yeni projemizi planlıyoruz. Tabi şu anda çok önemli 32 projemizde devam ediyor. Bu zaman diliminde 71 projemizi de tamamladık. Bu projelerin bedeli de 380 milyon TL’dir. Kandıra’da belirlediğimiz hedeflerimiz vardı. Çok şükür bu hedeflere doludizgin ilerliyoruz” dedi.

 

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22 Ağu 2022 - 15:39 - Gündem

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