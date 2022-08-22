Eşitti: Toplumun yüzde 76’sı engelleri tanımıyor

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi’nin “Engelli Engelsiz Birlikte Yaşıyoruz” adlı yerel destek programı, Gebze Belediyesi Kültür Merkezi Kardelen Nikâh Salonu’nda gerçekleşen programla tanıtıldı. Programa 22 ve 23’ncü dönemlerde AKP’den İstanbul Milletvekilliği yapan, TBMM’nin ilk görme engelli milletvekili unvanına sahip Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da katıldı.

YOĞUN KATILIM

Programa Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, İlçe Spor Müdürü Köksal Tatoğlu, İlçe Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Kadriye Yıldırım, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan ve Çayırova Kent Konseyi Kadın Konseyi Başkanı Nesrin Yıldırım, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Gebze İlçe Başkanvekili Raif Öztürk, Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Yıldırım Çırak ve Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş; SP Gebze İlçe Başkanvekili Şaban Atalı, DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç katıldı.

“YÜZDE 76’SI TANIMIYOR”

Beyazay Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen, engelsizlerin engellilere yönelik tutum ve bakışlarının araştırıldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Eşitti, “Gördüğünüz gibi yüzde 12’ye varan engelli nüfus var ama toplumun yüzde 76’sı engellileri tanımıyor. Bu oranlar ölçeğinde biz Kocaeli genelinde bir çalışma başlatacağız. ‘Ağaç yaşken eğilir’ düsturuyla, engelliler ile birlikte yaşama alışkanlıklarını topluma aşılamaya çalışacağız” dedi.

“ÖN YARGILARI YIKIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen proje kapsamında 5 aylık sürede, “Ön yargıları yıkıyoruz” konulu seminer tasarladıklarını kaydeden Eşitti, “Ön yargıları yıkarsak yarın öbür gün Gebze Belediye Başkanının engelli danışmanı olur. Engelli ile engelsiz birinin evlilik yapmasında prangalar var. Bunları aşmak için prangaları kıracağız” diyerek hedefin engelli/engelsiz evliliği olduğunu söyledi. Eşitti bir diğer amaçlarının engellilerde futbol milli takımını Gebze’den bir takım ile Alaettin Kurt Stadı’nda karşılaştırmak olduğunu söyledi.