Yozgatlıların birlik pikniği şölen havasında geçti

Gebze– Dilovası- Darıca- Çayırova Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Birlik Pikniği’, Fatih Sultan Mehmet’in sefere çıktığında hayatını kaybettiği Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Gebze –Dilovası-Darıca- Çayırova Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Çekinmez, birlik ve beraberlik mesajı verdi, katılımlarından dolayı başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere herkese teşekkür etti.
KATILIM YOĞUNDU
Düzenlenen pikniğe Gebze Belediye Başkan Vekili, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, daire müdürleri, muhtarlar, iş adamları, dernek yöneticileri, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.
AKALIN: GÜÇLÜ OLACAĞIZ
Programda konuşan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Yozgatlıların gurbette birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. “Birlikten güç doğar” diyen Erol Akalın, “ Bir olacağız. Güçlü olacağız. Temsil makamında Yozgatlılar olacak. Güçlü olmanın yolu; birlik ve beraberlikten geçer” dedi.
EMRE AYAYDIN COŞTURDU
Programa ve derneğe katkı sağlayan iş adamlarına ve siyasilere plaket verildi. Akalın Turizm Sahibi Erol Akalın’a, Tekin Baran’a, Yusuf Kaplan’a, Nuri Yardım’a, İsa Kocataş’a, Sezer Akdoğan’a, Murat Gürsoy’a ve Eyüp Şerefli’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Kocaeli’de yaşayan Yozgatlı sanatçı Emre Ayaydın, söylediği birbirinden güzel parçalarla katılımcıları coşturdu. Özellikle söylediği bozlak türküleriyle, adeta katılımcıların doyumsuz bir gün geçirmelerini sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.