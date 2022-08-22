Yaz mevsimindeki sıcak havanın etkisiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da peş peşe yanan 5 otomobil, akıllara birçok soruyu da beraberinde getirdi. Çıkan yangınların sebepleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sürücülerin alabileceği önlemleri de sıraladı. Ekspertize gelen 10 yaş ve üstü otomobillerin birçoğunda yakıt sisteminde eksiklikler tespit ettiklerine dikkat çeken Emre, "Otomobillerde çıkan yangının tek sebebi bakımsızlık ve yakıt kaçakları. Birkaç bin TL'lik bakım sebebiyle yüz binlerce TL verdiğiniz otomobilinizden ve en önemlisi canınızdan olmayın." dedi.
22 Ağu 2022 - 15:47- Ekonomi Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 15:49
Emre: Otomobillerde çıkan yangının sebebi bakımsızlık
Yaz mevsimindeki sıcak havanın etkisiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da peş peşe yanan 5 otomobil, akıllara birçok soruyu da beraberinde getirdi. Çık...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.