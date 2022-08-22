Emre: Otomobillerde çıkan yangının sebebi bakımsızlık

Yaz mevsimindeki sıcak havanın etkisiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da peş peşe yanan 5 otomobil, akıllara birçok soruyu da beraberinde getirdi. Çıkan yangınların sebepleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sürücülerin alabileceği önlemleri de sıraladı. Ekspertize gelen 10 yaş ve üstü otomobillerin birçoğunda yakıt sisteminde eksiklikler tespit ettiklerine dikkat çeken Emre, "Otomobillerde çıkan yangının tek sebebi bakımsızlık ve yakıt kaçakları. Birkaç bin TL'lik bakım sebebiyle yüz binlerce TL verdiğiniz otomobilinizden ve en önemlisi canınızdan olmayın." dedi.