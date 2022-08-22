Dijitalleşme ile mücevher sektörü yenilikler sunmalı

Mücevher satışlarını dijital ortama taşıyan ve mobil uygulamasıyla sektörde bir ilke imza atan İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “İç ve dış pazarın büyümesine büyük katkı sunması beklenen dijitalleşme, sektöre farklı ve cezbedici yenilikler getirecek, mücevher sektörünün hizmet kalitesi artacak. Biz de İnci Gold uygulamamızı yurt dışına açarak yakın dönemde satışlarımızın yüzde 80’ini dijital platformlardan sağlayacağız” dedi