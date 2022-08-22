Paslanmaz çelikte fırsatlar ülkesiyiz

Altı ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği sektörlerin başında demir çelik geliyor. Dünyanın en önemli çelik üreticileri arasında yer alan Rusya’ya yönelen ambargolar, Uzakdoğu’da Çin’den kaynaklanan gerginlikler, navlun maliyetlerinin geçen yıla göre üçte bir oranına düşmesi ile Türkiye, demir çelikte siparişlerin cazibe merkezi oluyor.
TÜRKİYE’YE YÖNELDİ
Batı Paslanmaz Çelik A.Ş’nin çatısı altında bulunduğu BTP Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Güzelel; otomotivden inşaata, gıdadan makineye kadar onlarca sektörde vazgeçilmez ürünlerin başında gelen paslanmaz çelikte siparişlerin Türkiye’ye yöneldiğini belirterek, “Türkiye, konjonktürün getirdiği bu fırsatı daha fazla katma değer üreten yeni yatırımlar ile desteklemelidir.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.