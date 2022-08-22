Paslanmaz çelikte fırsatlar ülkesiyiz

Altı ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği sektörlerin başında demir çelik geliyor. Dünyanın en önemli çelik üreticileri arasında yer alan Rusya’ya yönelen ambargolar, Uzakdoğu’da Çin’den kaynaklanan gerginlikler, navlun maliyetlerinin geçen yıla göre üçte bir oranına düşmesi ile Türkiye, demir çelikte siparişlerin cazibe merkezi oluyor.

TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Batı Paslanmaz Çelik A.Ş’nin çatısı altında bulunduğu BTP Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Güzelel; otomotivden inşaata, gıdadan makineye kadar onlarca sektörde vazgeçilmez ürünlerin başında gelen paslanmaz çelikte siparişlerin Türkiye’ye yöneldiğini belirterek, “Türkiye, konjonktürün getirdiği bu fırsatı daha fazla katma değer üreten yeni yatırımlar ile desteklemelidir.” dedi.