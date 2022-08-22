Taşköprü’de Offroad gösterisi

Körfez Belediyesi’nin Sevindikli Köyü’ndeki etkinlikleri güreşler ve Tarım Fuarı ile başladı. Yöresel ürünlerin satıldığı stantların yer aldığı alanda, tarım araçlarının sergileri de yer aldı. Vatandaşlar güreş alanına girmeden önce stantları gezdi, merak ettiği ürünleri inceleme fırsatı buldu.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

En fazla ilgi çeken alanlardan biri de offroad gösterisinin yapılacağı bölge oldu. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen offroad yarışları izleyenlere bol bol adrenalin yaşattı. Dev araçlar su dolu çukurlardan geçerken, zorlu parkurda zaman zaman zor anlar da yaşadı.

GÜZEL BİR ALAN OLDU

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de offroad aracına bindi, arazide kısa bir tur attı. Oldukça heyecan verici olduğunu belirten Başkan Söğüt, “İlçemizde off-road tutkunlarının talebi vardı. Bizler de alanı oluşturduk. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu” dedi. Başkan Söğüt daha sonra sürücülere plaket takdim etti.