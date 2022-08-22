22 Ağu 2022 - 15:57- Spor G: 22 Ağu 2022 - 16:01

Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir!

Amatör duayen denince ilk akla gelen isimlerden olan Bünyamin Akman, Çenesuyu’ndan bir genci daha Türk futboluna teknik adam olarak hediye etti. Engi...
Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir! mask
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Amatör duayen denince ilk akla gelen isimlerden olan Bünyamin Akman, Çenesuyu’ndan bir genci daha Türk futboluna teknik adam olarak hediye etti. Engin Korukır’a ilk kez antrenörlük yaptıran, Sinan Kahraman gibi bir yıldızı Türk futboluna kazandıran Akman’ın son yıldız adayı, antrenör Çenesuyulu Berker Pekdemir oldu.

HATAYSPOR’DA GÖREV YAPACAK

Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan ve Çenesuyu alt yapısından yetişen Berker Pekdemir, geçtiğimiz sezon Çenesuyu U-14 takımını şampiyon yaptı. Bu sezon başı da Hatayspor ile anlaşan Berker Pekdemir, U17 teknik sorumluluğuna ve U19 kondisyon sorumluluğuna getirildi. Bünyamin Akman “Çok yetenekli bir gencimiz. Ondan büyük başarılar bekliyorum. Onunla gurur duyuyorum. Üretmeye devam ediyoruz” dedi.
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22 Ağu 2022 - 15:57 - Spor

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