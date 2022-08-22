Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir!

Amatör duayen denince ilk akla gelen isimlerden olan Bünyamin Akman, Çenesuyu’ndan bir genci daha Türk futboluna teknik adam olarak hediye etti. Engin Korukır’a ilk kez antrenörlük yaptıran, Sinan Kahraman gibi bir yıldızı Türk futboluna kazandıran Akman’ın son yıldız adayı, antrenör Çenesuyulu Berker Pekdemir oldu.
HATAYSPOR’DA GÖREV YAPACAK
Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan ve Çenesuyu alt yapısından yetişen Berker Pekdemir, geçtiğimiz sezon Çenesuyu U-14 takımını şampiyon yaptı. Bu sezon başı da Hatayspor ile anlaşan Berker Pekdemir, U17 teknik sorumluluğuna ve U19 kondisyon sorumluluğuna getirildi. Bünyamin Akman “Çok yetenekli bir gencimiz. Ondan büyük başarılar bekliyorum. Onunla gurur duyuyorum. Üretmeye devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.