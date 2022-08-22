TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak

TFF 2. ve 3.Lig naklen yayın kararlarında kesinlikle müdahil olmamaya karar verdi. Buna göre kulüpler birer birer fraklı anlaşmalar yapacak. Kocaelispor maçları için de 2-3 firma teklif verdi. Ancak iç sahada maç yayınlatmayı düşünmeyen ve taraftar sayısının olumsuz etkilenmesini istemeyen yönetim, deplasman maçlarının yayınlanması için anlaşmaya sıcak bakıyor. Şu an için kesin bir anlaşma yok.