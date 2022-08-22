22 Ağu 2022 - 16:01- Spor G: 22 Ağu 2022 - 16:02

TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak

TFF 2. ve 3.Lig naklen yayın kararlarında kesinlikle müdahil olmamaya karar verdi. Buna göre kulüpler birer birer fraklı anlaşmalar yapacak. Kocaelis...
TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak mask

TFF 2. ve 3.Lig naklen yayın kararlarında kesinlikle müdahil olmamaya karar verdi. Buna göre kulüpler birer birer fraklı anlaşmalar yapacak. Kocaelispor maçları için de 2-3 firma teklif verdi. Ancak iç sahada maç yayınlatmayı düşünmeyen ve taraftar sayısının olumsuz etkilenmesini istemeyen yönetim, deplasman maçlarının yayınlanması için anlaşmaya sıcak bakıyor. Şu an için kesin bir anlaşma yok.
# bir, Kocaelispor

22 Ağu 2022 - 16:01 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.017.372 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebzeli sporcular madalyayla döndü mask
Gebzeli sporcular madalyayla döndü
TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak mask
TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak
Kocaelispor efsanesi Altay için savaşıyor mask
Kocaelispor efsanesi Altay için savaşıyor
Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir! mask
Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir!
Taşköprü’de Offroad gösterisi mask
Taşköprü’de Offroad gösterisi
Uğurcan Bekçi Derince yolunda mask
Uğurcan Bekçi Derince yolunda
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL