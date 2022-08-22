TFF 2. ve 3.Lig naklen yayın kararlarında kesinlikle müdahil olmamaya karar verdi. Buna göre kulüpler birer birer fraklı anlaşmalar yapacak. Kocaelispor maçları için de 2-3 firma teklif verdi. Ancak iç sahada maç yayınlatmayı düşünmeyen ve taraftar sayısının olumsuz etkilenmesini istemeyen yönetim, deplasman maçlarının yayınlanması için anlaşmaya sıcak bakıyor. Şu an için kesin bir anlaşma yok.
22 Ağu 2022 - 16:01- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 16:02
TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak
TFF 2. ve 3.Lig naklen yayın kararlarında kesinlikle müdahil olmamaya karar verdi. Buna göre kulüpler birer birer fraklı anlaşmalar yapacak. Kocaelis...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.