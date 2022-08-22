Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı festivale, Türkiye’nin dört bir yanından ve Kore’den gelen sanatçılar eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festivalde düzenlenen atölyeler ile ziyaretçilere geleneksel el sanatları hakkında bilgiler verildi. Kore’den gelen sanatçılar, kültürlerini yansıtan ürünlerini sergiledi. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli bir buluşma olan festival, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri ile Gölcük’te sanat dolu iki gün yaşattı. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenen atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinirken, düzenlenen etkinlikler ile de eğlenceli anlar yaşadı.
22 Ağu 2022 - 16:03- Kültür-Sanat Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 16:04
Yurt içi ve yurt dışından gelen sanatçılar el emeği ürünlerini sergiledi
Yurt içi ve yurt dışından Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali’ne katılan sanatçılar,
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.