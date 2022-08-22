22 Ağu 2022 - 16:04- Asayiş G: 22 Ağu 2022 - 16:05

Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında kamyon sürücüsü geri manevra yaparken devrildi. Devrileceğini anlayan kamyon sürücüsünün araçtan atladığı öğrenildi. Yaralanan sürücü, inşaatta çalışan diğer işçilerin yardımıyla kurtarıldı.
Devrilen kamyondan canını kurtarmak için atlarken altında kaldı mask
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Olay, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi’nde yapılmakta olan TOKİ Evleri şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa S. idaresindeki 48 TD 069 plakalı Mercedes marka kamyon sürücünün geri manevra yaptığı esnada hakimiyeti kaybetmesi neticesinde devrildi. Kamyon devrilirken hakimiyeti kaybettiğini anlayan sürücü Musa S.’nin kamyondan kuma atladığı öğrenildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Musa S., çevredekilerin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı. Ardından adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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22 Ağu 2022 - 16:04 İHA Kocaeli- Asayiş

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