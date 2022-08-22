İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), çocuk atölyelerinde eğitim vermeye devam ediyor. Yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla planlanan İZGİM Çocuk Atölyelerinde geleneksel Türk sanatlarından biri olan Tokat baskı sanatının atölyesine katılan çocuklar, hem Tokat baskı sanatının tarihteki yerini öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.
22 Ağu 2022 - 16:04- Kültür-Sanat Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 16:05
Çocuklar el sanatlarını öğreniyor
İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İZGİM’de keçe, Tokat baskı, seramik, mozaik, makrome ve takı atölyelerine katılan çocuklar, hem el becerisi kazanıyor hem de sosyalleşiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.