22 Ağu 2022 - 16:04- Kültür-Sanat G: 22 Ağu 2022 - 16:05

Çocuklar el sanatlarını öğreniyor

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İZGİM’de keçe, Tokat baskı, seramik, mozaik, makrome ve takı atölyelerine katılan çocuklar, hem el becerisi kazanıyor hem de sosyalleşiyor.
Çocuklar el sanatlarını öğreniyor mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), çocuk atölyelerinde eğitim vermeye devam ediyor. Yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla planlanan İZGİM Çocuk Atölyelerinde geleneksel Türk sanatlarından biri olan Tokat baskı sanatının atölyesine katılan çocuklar, hem Tokat baskı sanatının tarihteki yerini öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.
# eğitim

22 Ağu 2022 - 16:04 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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Çocuklar el sanatlarını öğreniyor mask
Çocuklar el sanatlarını öğreniyor
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