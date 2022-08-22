Çocuklar el sanatlarını öğreniyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), çocuk atölyelerinde eğitim vermeye devam ediyor. Yaz tatilini değerlendirmeleri amacıyla planlanan İZGİM Çocuk Atölyelerinde geleneksel Türk sanatlarından biri olan Tokat baskı sanatının atölyesine katılan çocuklar, hem Tokat baskı sanatının tarihteki yerini öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.