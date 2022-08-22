Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi ortaokul Teknofest takımı, fen bilimleri öğretmeni Yasemin Sapmaz danışmanlığında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ayşesena Erdemli ve Dilara Füsun Özdemir isimli öğrencilerin su tasarrufu üzerine geliştirdikleri projeyle 38 bin 248 başvuru arasından belirlenen 174 finalist takım arasında yer aldı. Öğrenciler, geliştirilen proje ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon ilkokul-ortaokul kategorisinde Kocaeli’yi temsil eden 3 takımdan biri olarak Rize’de gerçekleştirilen finallerde de ilk 10’a girme başarısını gösterdi. Bu başarının ardından öğrenciler, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerde Samsun’da gerçekleşecek olan Teknofest’ davet edildi.
22 Ağu 2022 - 16:04- Gündem Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 16:05
Ortaokul öğrencilerinden örnek proje
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri su tasarrufu projesiyle Samsun’da gerçekleşecek olan Teknofest’e davet edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.