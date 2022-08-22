22 Ağu 2022 - 16:04- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 16:05

Ortaokul öğrencilerinden örnek proje

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri su tasarrufu projesiyle Samsun’da gerçekleşecek olan Teknofest’e davet edildi.
Ortaokul öğrencilerinden örnek proje mask
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Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi ortaokul Teknofest takımı, fen bilimleri öğretmeni Yasemin Sapmaz danışmanlığında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ayşesena Erdemli ve Dilara Füsun Özdemir isimli öğrencilerin su tasarrufu üzerine geliştirdikleri projeyle 38 bin 248 başvuru arasından belirlenen 174 finalist takım arasında yer aldı. Öğrenciler, geliştirilen proje ile İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon ilkokul-ortaokul kategorisinde Kocaeli’yi temsil eden 3 takımdan biri olarak Rize’de gerçekleştirilen finallerde de ilk 10’a girme başarısını gösterdi. Bu başarının ardından öğrenciler, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerde Samsun’da gerçekleşecek olan Teknofest’ davet edildi.
# ile, Darıca, ardından

22 Ağu 2022 - 16:04 İHA Kocaeli- Gündem

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