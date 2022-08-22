2 ton meyve rehabilitasyon merkezi yararına satıldı

Kartepe Belediyesi sosyal dayanışma projelerine devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öncülüğünde Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yararına Ormanya önünde Kartepe ürünü şeftali ve nektari satışı yapıldı. Toplamda 2 ton meyve satıldı.
“Burada sadece satış yapılmıyor”
Satış öncesinde Kartepe Genç Akademi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kocaman, “Burada sadece satış yapılmıyor. Buradan elde edeceğimiz gelir ile Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel kardeşlerimizin ihtiyaçlarına destek vereceğiz. Ayrıca sizlerle birlikte sosyal güzel bir örnek oluşturacağız. Aynı zamanda ticaretin, ABC’sini de öğrenme imkanı bulacaksınız. Özgüveninizi, çalışarak üreterek ve topluma faydalı bireyler olarak besleyebilirsiniz. İnsanlara yardımcı olmak, mutlu etmeye çalışmak insanın kendisini de mutlu eder. Kartepemizin tadına doyum olmayan şeftalilerini satışa sunuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.