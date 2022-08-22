22 Ağu 2022 - 16:05- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 16:06

2 ton meyve rehabilitasyon merkezi yararına satıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yararına 2 ton meyve satıldı.
2 ton meyve rehabilitasyon merkezi yararına satıldı mask
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Kartepe Belediyesi sosyal dayanışma projelerine devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öncülüğünde Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yararına Ormanya önünde Kartepe ürünü şeftali ve nektari satışı yapıldı. Toplamda 2 ton meyve satıldı.

“Burada sadece satış yapılmıyor”

Satış öncesinde Kartepe Genç Akademi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kocaman, “Burada sadece satış yapılmıyor. Buradan elde edeceğimiz gelir ile Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel kardeşlerimizin ihtiyaçlarına destek vereceğiz. Ayrıca sizlerle birlikte sosyal güzel bir örnek oluşturacağız. Aynı zamanda ticaretin, ABC’sini de öğrenme imkanı bulacaksınız. Özgüveninizi, çalışarak üreterek ve topluma faydalı bireyler olarak besleyebilirsiniz. İnsanlara yardımcı olmak, mutlu etmeye çalışmak insanın kendisini de mutlu eder. Kartepemizin tadına doyum olmayan şeftalilerini satışa sunuyoruz” dedi.

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22 Ağu 2022 - 16:05 İHA Kocaeli- Gündem

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