Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Su Topu takımında sporcular 18-22 Ağustos tarihleri arasında Adana’da düzenlenen U-17 Erkekler Bölgesel Lig 3’lük müsabakalarını tamamlayarak madalyalarını aldı. Gösterdikleri mücadelenin ardından takım, profesyonel lige yükselmeye hak kazandı. Öte yandan, Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası Finali’nde yarışan Mürya Karayel isimli sporcu, Türkiye 2’si, Türkiye Triatlon Federasyonu Yıldızlar kategorisi genel klasmanda Türkiye 1’incisi oldu. Alp Kayra Özaltın isimli sporcu ise aynı turnuvada Türkiye üçüncülüğünü ve Türkiye Triatlon Federasyonu M3-B genel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti.
22 Ağu 2022 - 16:07- Spor Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 16:08
Gebzeli sporcular madalyayla döndü
Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları, farklı illerde katıldıkları turnuvalardan madalyayla döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.