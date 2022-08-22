Gebzeli sporcular madalyayla döndü

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Su Topu takımında sporcular 18-22 Ağustos tarihleri arasında Adana’da düzenlenen U-17 Erkekler Bölgesel Lig 3’lük müsabakalarını tamamlayarak madalyalarını aldı. Gösterdikleri mücadelenin ardından takım, profesyonel lige yükselmeye hak kazandı. Öte yandan, Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası Finali’nde yarışan Mürya Karayel isimli sporcu, Türkiye 2’si, Türkiye Triatlon Federasyonu Yıldızlar kategorisi genel klasmanda Türkiye 1’incisi oldu. Alp Kayra Özaltın isimli sporcu ise aynı turnuvada Türkiye üçüncülüğünü ve Türkiye Triatlon Federasyonu M3-B genel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti.