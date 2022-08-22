22 Ağu 2022 - 16:07- Spor G: 22 Ağu 2022 - 16:08

Gebzeli sporcular madalyayla döndü

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları, farklı illerde katıldıkları turnuvalardan madalyayla döndü.
Gebzeli sporcular madalyayla döndü mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Su Topu takımında sporcular 18-22 Ağustos tarihleri arasında Adana’da düzenlenen U-17 Erkekler Bölgesel Lig 3’lük müsabakalarını tamamlayarak madalyalarını aldı. Gösterdikleri mücadelenin ardından takım, profesyonel lige yükselmeye hak kazandı. Öte yandan, Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası Finali’nde yarışan Mürya Karayel isimli sporcu, Türkiye 2’si, Türkiye Triatlon Federasyonu Yıldızlar kategorisi genel klasmanda Türkiye 1’incisi oldu. Alp Kayra Özaltın isimli sporcu ise aynı turnuvada Türkiye üçüncülüğünü ve Türkiye Triatlon Federasyonu M3-B genel klasmanda Türkiye ikinciliğini elde etti.
# ardından

22 Ağu 2022 - 16:07 İHA Kocaeli- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.017.372 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebzeli sporcular madalyayla döndü mask
Gebzeli sporcular madalyayla döndü
TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak mask
TV’den maç yayını belki deplasmandan olacak
Kocaelispor efsanesi Altay için savaşıyor mask
Kocaelispor efsanesi Altay için savaşıyor
Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir! mask
Karşınızda yeni yıldız adayı antrenör: Çenesuyulu Berker Pekdemir!
Taşköprü’de Offroad gösterisi mask
Taşköprü’de Offroad gösterisi
Uğurcan Bekçi Derince yolunda mask
Uğurcan Bekçi Derince yolunda
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL