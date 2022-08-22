 Hürriyet, Mutman ailesinin acısını paylaştı

Hayatını kaybeden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Mutman’ın cenazesi öğle namazına müteakiben Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bursa Gemlik’e gönderildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Akşemsettin Camii’ne giderek, Utkan Mutman’ın ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.