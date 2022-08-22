Hayatını kaybeden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Utkan Mutman, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Mutman’ın cenazesi öğle namazına müteakiben Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bursa Gemlik’e gönderildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Akşemsettin Camii’ne giderek, Utkan Mutman’ın ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
22 Ağu 2022 - 16:15- Gündem Güncelleme: 22 Ağu 2022 - 16:17
Hürriyet, Mutman ailesinin acısını paylaştı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayatını kaybeden İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.