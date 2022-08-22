Çatı kaplaması ve onarım işi ihale edilecek

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU ÇATI KAPLAMASI ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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