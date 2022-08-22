22 Ağu 2022 - 16:50- Gündem G: 22 Ağu 2022 - 16:53

Çatı kaplaması ve onarım işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çatı kaplaması ve onarım işi ihale edilecektir

22 Ağu 2022 - 16:50 - Gündem

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