Kantin kiraya verilecektir

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Müdürlüğümüze bağlı Sağlık tesisine tahsisli olan Kantin Yeri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

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